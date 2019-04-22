2019-04-22T17:03:15+03:00
Общество

Владимирский комбинат "Тепличный" будет приватизирован к концу 2019 года

Его включили в программу приватизации госимущесва на 2018-20 годы
Артём Черепанов
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22 апреля в администрации Владимирской области состоялось совещание по вопросу приватизации ГУП "Тепличный". Губернатор Владимир Сипягин заявил, что перейти в частную собственность комбинат должен к концу 2019 года. При этом глава администрации региона заявил, что предприятие должно сохранить свой профиль.

Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что ГУП "Тепличный" был включен в программу приватизации государственного имущества региона на 2018-20 годы в январе 2019 года. Из государственного унитарного предприятия его преобразуют в ООО или АО. Сейчас по запросу департамента имущественных и земельных отношений проводится полная инвентаризация комбината.

Отметим, что в среду 24 апреля будет вынесен приговор бывшему директору ГУП "Тепличный" Виктору Шляхову. Его обвиняют в получении многомиллионных взяток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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