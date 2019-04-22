2019-04-22T16:50:18+03:00
Общество

Отопление во Владимире отключат 23 апреля

Среднесуточная температура перевалила за + 8 градусов по Цельсию
Артём Черепанов
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22 апреля глава администрации города Владимира подписал постановление об окончании отопительного сезона. Дома начнут отключать 23 апреля.

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» отопительный период заканчивается при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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