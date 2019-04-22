2019-04-22T16:50:15+03:00
Происшествия

В Петушинском районе женщина родила дочку и попыталась задушить ее подушкой

Мать троих детей до этого считалась абсолютно нормальной
Алексей СУХОВ
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В Петушинском районе 38-летняя мать двоих детей попыталась задушить третью новорожденную дочку.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, который проводил расследование, 25 июня 2018 года женщина родила третьего ребенка. Беременность была желанной, но сложной. После выписки у женщины началась послеродовая депрессия. Утром 7 июля 2018 года мать была особенно раздражена, а маленькая девочка сильно плакала. В состоянии истерики женщина положила подушку на лицо малышки, находившейся в коляске. Услышав хрипы, женщина испугалась и вызвала "скорую медицинскую помощь". Ребенка немедленно доставили в реанимационное отделение Петушинской райбольницы, где врачи сумели восстановить дыхание.

После психиатрической экспертизы специалисты констатировали у женщины хроническое психическое расстройство личности, в связи с чем она признана невменяемой и нуждающейся в принудительном лечении. До произошедшего женщина вела обычный семейный образ жизни, каких-либо болезненных отклонений не проявляла.

Дело передано в суд. А трое детей сейчас находятся под опекой отца. Сама семья состоит на учете, как находящаяся в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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