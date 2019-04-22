Во Владимире открывается выставка деревянных масок и композиций

СЕГОДНЯ 16:41 2019-04-22T16:41:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Деревянные маски, напольные вазы и художественные композиции – 18 работ Вячеслава Почечуева из собрания ВСМЗ как признание художника в любви к лесу. Угадывая в стволах деревьев, корнях, ветвях свои будущие произведения, скульптор называет себя "соавтором природы".

Художник-карикатурист Вячеслав Почечуев как-то задумался о поиске новых творческих путей. И в результате – оказался на Камчатке, на мысе Шипунском лаборантом сейсмостанции! Там уже он превратился в талантливого скульптора. И прежний опыт ему очень помог: добрый юмор подарил ключ к познанию характеров своих героев. А ещё именно на Камчатке художник познакомился с фантастическим, по его собственному признанию, материалом – каменной берёзой.

Более тысячи работ создал Вячеслав Почечуев из древесины. Многие из них находятся в частных коллекциях России, Америки, Испании, Франции, Бразилии, Мексики.

Стоимость билетов на выставку: взрослого – 150 рублей, льготного (для учащихся и студентов старше 16 лет, пенсионеров) – 100.

ИСТОЧНИК KP.RU