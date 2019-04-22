В Коврове спасатели нашли поджигателя полей

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-22T16:28:48+03:00

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21 апреля в 16.38 в пожарную охрану города Коврова поступило сообщение о горящем поле неподалеку от садового товарищества "Лесной", что находится под Ковровом.

Оказалось, что горело поле общей площадью 300 квадратных метров. После того, как удалось потушить пал травы, дознаватели начали искать виновников. И нашелся свидетель, который видел как непосредственно перед пожаром по полю шел молодой человек, одетый в тёмную одежду. Тот несколько раз наклонялся, а после этого поле и загорелось. Сам парень ушел в садовое товарищество.

Дознаватели начали искать возможного поджигателя и вскоре нашли на одном из участков. Тот не стал препираться, однако сказал, что все произошло случайно. Он был пьян, шел в сады и по дороге несколько раз споткнулся и упал. В один из таких моментов изо рта у него вылетела сигарета, от которой загоралась сухая трава. Теперь на мужчину составили протокол. Ему грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU