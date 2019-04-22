Чиновники Судогодской районной администрации два года скрывали в отчетах свою недвижимость
И не полностью указывали свои доходы
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Прокуратура Судогодского района проверила ведомости о доходах и имуществе чиновников местной администрации. В них за 2017-18 годы не были указаны данные о находящейся в их собственности недвижимости. Кроме того, в документах не были полностью указаны сведения о доходах.
По результатам проверки в адрес главы администрации Судогодского района внесено представление, которое находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU