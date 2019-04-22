Главу города Александрова оштрафовали за нерасторопность при рассмотрении обращений горожан

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-22T14:59:39+03:00

Он заплатит пять тысяч рублей

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Александровская городская прокуратура поверила работу местной администрации о порядке рассмотрения обращений граждан. По ее итогам на пять тысяч рублей оштрафован глава города.

В декабре 2018 года в александровский горсовет поступило обращение местного жителя о внесении изменений в генплан города. Глава города, являющийся председателем горсовета, ответил ему с нарушением 30-дневного срока.

Кроме того, в декабре 2018 года в администрацию города поступило обращение женщины по вопросу оказания материальной помощи. Ответ на него последовал с нарушением 7-дневного срока.

Постановление об административном правонарушении вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU