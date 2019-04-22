2019-04-22T14:11:17+03:00
Происшествия

За выходные во Владимирской области потушили 102 пала сухой травы

Всего за год зафиксировано 344 поджога прошлогодней травы
Артём Черепанов
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За прошедшие выходные во Владимирской области потушили 102 пала сухой травы. 20 апреля зафиксировано 49 таких пожаров (29 из них в границах городов и поселков), 21 апреля - 53 (30 из них - в населенных пунктах).

21 апреля пожарные и добровольцы тушили пожар в пойме реки Клязьмы. Огонь удалось погасить в 22.00. Выгорело 20 гектаров земли.

Пресс-служба администрации Владимирской области напоминает, что с 19 апреля в регионе действует противопожарный режим. Запрещено разводить костры в лесах, полях и дачных участках. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Если эти действия привели к возникновению лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, то это влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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