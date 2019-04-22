Владимирская область присоединилась к европейской неделе иммунизации

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-22T13:50:11+03:00

С 24 по 30 апреля можно бесплатно узнать больше о прививках и датах их проведения

Изменить размер текста: A A

С 24 по 30 апреля во Владимирской области, как и во всех регионах страны, пройдет Европейская неделя иммунизации.

До 30 апреля люди могут получить консультации по вопросам вакцинопрофилактики, позвонив на "горячую линию" регионального управления Роспотребнадзора по телефону 8(4922)54-02-32 в будние дни с 10.00 до 12.00.

В настоящее время гражданам России доступны прививки от таких инфекций, как вирусный гепатит В, гемофильная и пневмококковая инфекции, грипп, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез и эпидемический паротит (свинка). Именно эти заболевания несут прямую угрозу жизни и здоровью людей. Прививки против них для граждан бесплатны и финансируются из федерального бюджета. Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против таких болезней, как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция, сибирская язва, туляремия, холера, чума.

ИСТОЧНИК KP.RU