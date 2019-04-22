2019-04-22T13:32:33+03:00
Общество

На второй владимирский субботник вышли около 21 тысячи человек

Они собрали почти 405 тонн мусора
Алексей СУХОВ
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В понедельник, 22 апреля стали известны итоги второго общегородского субботника во Владимире, прошедшего 20 апреля. По уточненным данным, в этот день убирать Владимир вышла 21 тысяча владимирцев.

По данным на вечер воскресенья из города было вывезено 404,9 тонн мусора. Кстати, в мэрии остались недовольны работой районных администраций, так как те не смогли вывезти весь мусор за выходные. И на некоторых улицах он стоял чуть ли не до понедельника.

Больше субботников во Владимире не будет. Однако месячник по благоустройству и санитарной очистке города продлится до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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