На второй владимирский субботник вышли около 21 тысячи человек
Они собрали почти 405 тонн мусора
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В понедельник, 22 апреля стали известны итоги второго общегородского субботника во Владимире, прошедшего 20 апреля. По уточненным данным, в этот день убирать Владимир вышла 21 тысяча владимирцев.
По данным на вечер воскресенья из города было вывезено 404,9 тонн мусора. Кстати, в мэрии остались недовольны работой районных администраций, так как те не смогли вывезти весь мусор за выходные. И на некоторых улицах он стоял чуть ли не до понедельника.
Больше субботников во Владимире не будет. Однако месячник по благоустройству и санитарной очистке города продлится до 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU