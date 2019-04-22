В Суздальском районе заложат вишневый сад

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-22T13:30:21+03:00

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30 апреля к 90-летию Суздальского района в селе Выпово будет заложен вишневый сад. Участниками акции по высадке вишневых деревьев станут более 200 школьников и студентов, сотрудников суздальского филиала ВСМЗ и боголюбовской библиотеки. В честь юбилея района будет заложена памятная капсула времени. Кроме того, участники акции сделают лоскутное панно "Владимирская вишня".

Завершится акция культурно-развлекательной программой и чаепитием со сказочными героями с Усадьбы Марьи Искусницы.

ИСТОЧНИК KP.RU