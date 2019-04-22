Заведующая детсадом в Александрове, с крыши которого на женщину упала глыба снега, отделалась штрафом в 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-22T12:25:42+03:00

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Александровский районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей заведующую детским садом, с крыши которого на женщину упала глыба снега. Из-за полученной травмы ей была поставлена третья группа инвалидности.

По данным прокуратуры, договор об уборке снега и очистке крыши от наледи был заключен заведующей 9 января 2018 года. Компания ООО "Потенциал" должна была убирать снег в течении трех суток после получения заявки. С 2 по 23 марта 2018 года на крыше детсада накопилось опасное количество снега, но полмесяца его так и не убрали. Заявки от заведующей на уборку снега не поступало. В итоге глыба снега свалилась на выходившую из здания женщину. Из-за полученных телесных повреждений ей установлена третья группа инвалидности.

Потерпевшая в дальнейшем намерена обратиться с иском о взыскании причиненного материального и морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU