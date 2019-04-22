2019-04-22T12:25:42+03:00
Происшествия

Заведующая детсадом в Александрове, с крыши которого на женщину упала глыба снега, отделалась штрафом в 50 тысяч рублей

Ставшая инвалидом женщина намерена судиться дальше
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Александровский районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей заведующую детским садом, с крыши которого на женщину упала глыба снега. Из-за полученной травмы ей была поставлена третья группа инвалидности.

По данным прокуратуры, договор об уборке снега и очистке крыши от наледи был заключен заведующей 9 января 2018 года. Компания ООО "Потенциал" должна была убирать снег в течении трех суток после получения заявки. С 2 по 23 марта 2018 года на крыше детсада накопилось опасное количество снега, но полмесяца его так и не убрали. Заявки от заведующей на уборку снега не поступало. В итоге глыба снега свалилась на выходившую из здания женщину. Из-за полученных телесных повреждений ей установлена третья группа инвалидности.

Потерпевшая в дальнейшем намерена обратиться с иском о взыскании причиненного материального и морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире открывается выставка деревянных масок и композиций
В Коврове спасатели нашли поджигателя полей
Чиновники Судогодской районной администрации два года скрывали в отчетах свою недвижимость
Главу города Александрова оштрафовали за нерасторопность при рассмотрении обращений горожан
За выходные во Владимирской области потушили 102 пала сухой травы
Владимирская область присоединилась к европейской неделе иммунизации
На второй владимирский субботник вышли около 21 тысячи человек
В Суздальском районе заложат вишневый сад
Пьяный муромлянин украл женский спортивный костюм из камеры хранения в магазине
Гороховчанин напал на пенсионера и требовал у него водку
Под Владимиром выгорело 30 гектаров
Вязниковец из ревности убил бывшую девушку
В Коврове горожанка расправилась с мужем, требовавшим денег на выпивку
Двадцать тысяч владимирцев вышли на общегородской субботник
Ковровчанка, которую сбил троллейбус, требует денег за моральный ущерб
В Муроме мошенник поживился на складе аккумуляторами и маслом
Во Владимире на пожаре погибла женщина