Пьяный муромлянин украл из ящика для хранения сумок в магазине телефон и спортивный костюм

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-22T12:11:47+03:00

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9 апреля 36-летняя жительница Мурома зашла в магазин за покупками. Оставив сумку в ячейке для хранения вещей, он ушла в торговый зал. В это время в ящику подошел пьяный мужчина. Он вскрыл ячейку и забрал из сумки сотовый телефон и спортивный костюм.

Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что похитителя вычислили по записям с камеры видеонаблюдения. Мужчина задержан, украденное у него изъято и вскоре будет возвращено хозяйке. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU