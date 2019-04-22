Муромлянин украл женский спортивный костюм из камеры хранения в магазине
По его словам, он намеревался оставить его себе
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9 апреля 36-летняя жительница Мурома сообщила в полицию, что из ее камеры хранения в магазине украли вещи. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине, после чего быстро задержали одного местного жителя.
Тот, как оказалось, сильно выпив, вошел в магазин, увидел первую попавшуюся ячейку и вскрыл ее. Из шкафчика подозреваемый украл телефон и спортивную одежду, которую решил оставить себе.
- Имущество вернули владелице, а вот в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, - сообщили в УМВД России по Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU