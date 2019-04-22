2019-04-22T11:30:57+03:00
Происшествия

Муромлянин украл женский спортивный костюм из камеры хранения в магазине

По его словам, он намеревался оставить его себе
Артем Бердник
Поделиться:
Изменить размер текста:

9 апреля 36-летняя жительница Мурома сообщила в полицию, что из ее камеры хранения в магазине украли вещи. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине, после чего быстро задержали одного местного жителя.

Тот, как оказалось, сильно выпив, вошел в магазин, увидел первую попавшуюся ячейку и вскрыл ее. Из шкафчика подозреваемый украл телефон и спортивную одежду, которую решил оставить себе.

- Имущество вернули владелице, а вот в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, - сообщили в УМВД России по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24