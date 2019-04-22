Гороховчанин напал на пенсионера и требовал у него водку

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-22T09:59:48+03:00

За разбой мужчине грозит до 12 лет лишения свободы

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Гороховецкого района.

Как сообщает пресс-служба УМВД, в январе текущего года обвиняемый взломал дверь квартиры пенсионера и напал на него, требуя водку и сигареты. После нападения пенсионер обратился в полицию.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. За разбой с проникновением в жилище нападавшему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU