2019-04-18T17:32:48+03:00
Происшествия

Жительница Судогды нашла на улице телефон знакомой, но не стала возвращать

За это она может сесть в тюрьму на два года
Артем Бердник
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В Судогодском районе возбудили уголовные дела в отношении двух женщин, подозревакмых в краже мобильного телефона. В середине апреля в полицию обратилась 50-летняя местная жительница, сообщившая, что у нее пропал телефон. Полицейским удалось в короткие сроки установить подозреваемую. После задержания девушка во всем созналась, пояснив, что нашла телефон на улице, и даже узнав, что он принадлежит ее знакомой, все равно решила оставить себе.

В совершении аналогичного преступления подозревается другая 36-летняя местная жительница, которая похитила телефон знакомого пенсионера и подарила своему другу. Обеим девушкам грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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