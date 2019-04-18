Суздальская прокуратура оштрафовала "Владимирреставрацию" за неиспользование земли

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-18T17:16:49+03:00

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Суздальская межрайонная прокуратура оштрафовала АО "Владимирреставрация" за неиспользование земельного участка в Селецком муниципальном образовании. По данным Росреестра, компания владеет землей под строительство кирпичного завода уже десять лет. По факту землю по прямому назначению не используют.

Также АО " Владимирреставрация" внесено представление об устранении допущенных нарушений земельного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU