На турнир по смешанным единоборствам во Владимир приедет Александр Поветкин

СЕГОДНЯ 17:14 2019-04-18T17:17:05+03:00

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18 апреля сити-менеджер города Владимира Андрей Шохин и мэр города Ольга Деева встретились с Героем России, президентом Ассоциации ветеранов подразделений спецназа «Русь» Александром Никишиным, председателем Совета ветеранов краповых беретов отряда спецназа «Витязь» Валерием Гундоровым и ветеранами-спецназовцами.

Помимо рассказов о трагических событиях 1995 года, унесших жизни десяти людей под чеченским селом Бармутом, приехавшие в город Герои России поведали о том, что 21 апреля в 10.00 в муниципальном ФОКе на ул. Парижской Коммуны пройдет Всероссийский турнир по смешанным единоборствам, посвященный памяти военнослужащих спецназа внутренних войск МВД России.

В соревнованиях примут участие как дети от 12 до 17 лет, так и их более старшие коллеги. Всего бороться во Владимир приедут около 300 человек из разных регионов, включая Москву и Курск. Помимо основной соревновательной программы, в воскресенье можно будет посмотреть мастер-класс по боевым искусствам от известных русских единоборцев, а также, как сообщил Валерий Гундоров, владимирцев ждет приятный сюрприз — визит олимпийского чемпиона Александра Поветкина.

21 апреля, 10.00 в муниципальном ФОКе на ул. Парижской Коммуны, 45 — вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU