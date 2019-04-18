Собираемся на майские за город: что взять с собой для хорошего отдыха

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-18T16:21:05+03:00

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Близятся одни из самых ожидаемых «каникул» – майские праздники. И любовь владимирцев к ним неудивительна, ведь именно в эти длинные выходные большинство из нас открывает сезон загородного отдыха, шашлыков и спортивных игр на свежем воздухе.

Мы составили список того, о чем обязательно надо позаботиться, чтобы отдых оставил только хорошие воспоминания.

Итак:

1. Аптечка. Проверьте, чтобы в ней присутствовал необходимый минимум: пластырь, антисептик, мази от ушибов и растяжений, средства от головной боли, отравлений и аллергии, жаропонижающие и т.д. Если в семье есть люди с хроническими заболеваниями, то обязательно надо взять лекарства и для них. Также не забудьте градусник, тонометр и ножницы.

2. Средства от комаров и от загара. Да-да! Весной очень яркое солнце, а значит можно получить ожоги. Лучше защитить кожу средством с spf 30-50. После долгой зимы большинство из нас могут забыть о таком неприятном явлении, как комары, которые могут испортить вечер.

3. Мангал, шампуры, уголь и мясо. «Какой Новый год без телевизора?» – восклицал небезызвестный нам почтальон Печкин. Так же и майские праздники для нашего человека не разделимы с мангалом, разговорами у костра и обедом на свежем воздухе.

4. Мячи, наборы для бадминтона, шахматы и пледы. Сразу после обеда наступает время, когда детям хочется побегать, а взрослым наоборот – посидеть спокойно. Для того, чтобы у всех поколений планы реализовались успешно, очень пригодятся атрибуты для спортивных игр и тихого времяпровождения.

5. Быстрый мобильный интернет. Это самый незаменимый помощник! Ведь если вы все-таки забудете аптечку или средства от комаров, то в Сети можно посмотреть народные советы для разных случаев. А если забудете провизию – при помощи смартфона проложите маршрут до ближайшего магазина или сможете заказать онлайн доставку продуктов. Что и говорить про игры и развлечения – в интернете легко найти идеи для развлечений на свежем воздухе.

Поэтому самое главное: перед поездкой обязательно проверьте, есть ли покрытие 4G/3G на вашей даче или в деревне. Впрочем, оператор Tele2 развернул сеть высокоскоростного мобильного интернета практически во всех населенных пунктах Владимирской области. А в преддверии дачного сезона реализует масштабный проект по улучшению покрытия сети. Так, совсем недавно компания увеличила скорость интернета в городе Гусь-Хрустальный и запустила сеть в стандартах 4G/3G/2G в селе Спасское городище в Суздальском районе.

Рекомендуем сохранить себе наш список. А Tele2 поможет получить наилучшие впечатления от поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU