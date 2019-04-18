В Киржаче погибла пенсионерка, сжигавшая мусор на приусадебном участке

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-18T15:46:06+03:00

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18 апреля в микрорайоне Пиково Поле во время сжигания мусора на приусадебном участке погибла 80-летняя пенсионерка из Москвы.Женщина приезжала в Киржач на теплое время года.

Приехав на дачу, пенсионерка решила убрать и сжечь старую траву. Чтобы разжечь огонь побыстрее, она полила кучу прошлогодних листьев и травы жидкостью для розжига костров. Огонь разгорелся так быстро, что перекинулся на женщину. Пенсионерка с больными ногами не смогла быстро убежать с места пожара и сгорела. От пожара сгорел весь участок площадью 100 квадратных метров.

Следственный комитет по Владимирской области проводит проверку по факту гибели пенсионерки.

ИСТОЧНИК KP.RU