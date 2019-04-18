Пьяный ковровчанин насмерть избил троих прохожих, отказавшихся дать ему закурить
Ночью 22 марта 2018 года пьяный ковровчанин Владислав вместе с другом на улице Зои Космодемьянской остановили троих мужчин с просьбой дать закурить. Прохожие отказали молодым людям, грубый ответ не понравился подвыпившему Владиславу. Разозлившись, он полез в драку. Преимущество было явно на его стороне: он опрокинул всех троих парней на землю, бил их ногами по голове. Один мужчина скончался на месте преступления, двое других умерли в местной районной больнице через месяц.
Расследование уголовного дела продолжалось год. Ковровский районный суд назначил Владиславу наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Суд учел явку с повинной и не нашел оснований для назначения максимального срока наказания в 10 лет.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU