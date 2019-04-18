Жителей Владимирской области приглашают в "Путешествие по Руси"

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-18T14:30:05+03:00

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Арт-проект «Путешествие в Русь» развернется в Выставочном зале объекта культурного наследия «Дом Семенычева, кон. XIX – нач. XX» (г. Гороховец, ул. Ленина, д.17) с 19 апреля по 12 мая.

Целью данного проекта является не историческое воспроизведение и реконструкция жизни и быта древнерусского народа, а отражение именно души, образа, красоты и величия природы России.

Фотографы Елена Грушина, Светлана Игумнова и Владимир Алексеев представят на суд зрителей более 50 крупноформатных фотографий, на которых запечатлена Русь настоящая и фантастическая, яркая и слегка выцветшая,современная, о которой мы почти ничего не знаем.

А мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Владимирской области Ирина Шобанова своими украшениями из бисера и натуральных камней дополняет проект и делает его более колоритным, живым. Женское платье в старинном стиле выполненное Ириной и представленное на проекте – это источник творчества, передающий эстетическое отображение древней Руси.

ИСТОЧНИК KP.RU