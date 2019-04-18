2019-04-18T14:09:44+03:00
Происшествия

Пьяная жительница Владимира исцарапала лицо полицейскому после того, как въехала на авто в клумбу

После ДТП она уверяла, что за рулем была ее подруга
Ольга МАКАРОВА
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Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы города Владимира. Ее подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

Следствием установлено, что поздним вечером 17 марта в полицию поступило заявление о ДТП на Студеной горе. На месте выяснилось, что водитель "Лексуса", не справившись с управлением, въехал в клумбу. В машине находилось три человека: две женщины, одна из которых сидела на пассажирском сидении в состоянии алкогольного опьянения, и трехлетний ребенок. При этом, пьяная пассажирка рьяно уверяла, что за рулем была не она.

Позже полицейские по камерам установили, что за рулем все-таки была 35-летняя жительница Владимира, которая посадила за руль трезвую подругу. Ей она позвонила после ДТП с просьбой инсценировать обстоятельства аварии. Во время работы полицейских пьяная женщина всячески мешала правоохранителям, и даже ударила одного из них по голове и расцарапала лицо.

Женщине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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