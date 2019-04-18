2019-04-18T14:07:46+03:00
Общество

Во Владимирской области мошенница предлагает предпринимателям купить "пакет документов" для благополучного исхода проверки

Женщина представляется сотрудницей Роспотребнадзора
Алексей СУХОВ
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Региональное управление Роспотребнадзора обращает внимание предпринимателей на участившиеся случаи мошенничества.

На территории области поступают звонки предпринимателям от женщины, представляющейся Назаровой Натальей Петровной, которая сообщает, что Роспотребнадзором проводятся внеплановые проверки и ей необходимо приобрести «пакет документов» стоимостью 2000 руб. для благоприятного исхода проверки. Далее звонит курьер и сообщает, что находится недалеко и готов приехать и продать брошюры.

Информация направлена в УМВД России по Владимирской области.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что при проведении надзорных мероприятий сотрудники обязаны предъявить служебное удостоверение и ознакомить предпринимателя или юридическое лицо (его представителя) с распоряжением о проведении проверки под роспись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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