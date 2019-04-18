Во Владимирской области мошенница предлагает предпринимателям купить "пакет документов" для благополучного исхода проверки
Региональное управление Роспотребнадзора обращает внимание предпринимателей на участившиеся случаи мошенничества.
На территории области поступают звонки предпринимателям от женщины, представляющейся Назаровой Натальей Петровной, которая сообщает, что Роспотребнадзором проводятся внеплановые проверки и ей необходимо приобрести «пакет документов» стоимостью 2000 руб. для благоприятного исхода проверки. Далее звонит курьер и сообщает, что находится недалеко и готов приехать и продать брошюры.
Информация направлена в УМВД России по Владимирской области.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что при проведении надзорных мероприятий сотрудники обязаны предъявить служебное удостоверение и ознакомить предпринимателя или юридическое лицо (его представителя) с распоряжением о проведении проверки под роспись.
ИСТОЧНИК KP.RU