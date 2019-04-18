2019-04-18T13:55:15+03:00
Общество

Во Владимирской области пройдет Европейская неделя иммунизации

Задать вопросы о прививках можно на "горячей линии"
Алексей СУХОВ
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С 24 по 30 апреля пройдет Европейская неделя иммунизации. Лозунг недели иммунизации в 2019 году – «Защитимся вместе: #вакцины работают!».

В настоящее время доступны прививки от таких инфекций, как вирусный гепатит В, гемофильная и пневмококковая инфекции, грипп, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез и эпидемический паротит (свинка).

Именно эти заболевания несут прямую угрозу жизни и здоровью людей. Прививки против этих заболеваний бесплатны и финансируются за счет средств федерального бюджета.

Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против бешенства, брюшного тифа, ветряной оспы, клещевого вирусного энцефалита, менингококковой инфекции, сибирской язвы, туляремии, холеры, чумы и др.

До 30 апреля жители области смогут получить консультации по прививкам, позвонив на «горячую линию» регионального управления Роспотребнадзора по телефону (4922) 54-02-32.

«Горячая линия» работает ежедневно, с 10.00 до 12.00, кроме выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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