2019-04-18T13:45:19+03:00
Общество

Владимирская область названа одним из лучших регионов с всемирным наследием в День памятников и исторических мест

Опрос был проведен к Международному дню памятников
Алексей СУХОВ
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, где в стране самые интересные исторические достопримечательности.

Половина опрошенных туристов признали город на Неве местом с самыми интересными памятниками истории и культуры. За Санкт-Петербург проголосовали 50% туристов

Второе и третье места поделили Ленинградская (Выборг, Гатчина, др.) и Псковская области (Псков, Печоры, др.) - по 10% опрошенных.

Москва, Екатеринбург и Владимирская область, где расположены "жемчужины" Золотого кольца - Владимир и Суздаль, попали в первую пятерку субъектов с лучшими достопримечательностями - по 7% опрошенных.

Туристы также отметили Казань, Московскую область (Сергиев Посад, Звенигород и др.) и Ярославскую область (Ярославль, Переславль, Углич и др.) среди городов и регионов с самым ценным историческим наследием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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