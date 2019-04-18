Владимирец выиграл 3 медали на первенстве России по тяжелой атлетике

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-18T13:42:37+03:00

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Воспитанник владимирской областной СШОР по тяжелой атлетике им. П.В. Кузнецова Сергей Дорофеев выиграл две золотые и одну бронзовую медали на первенстве России по тяжелой атлетике, которое проходит сейчас во Владимире.

В весовой категории «61 кг» Дорофеев стал лучшим в рывке (115 кг) и сумме двоеборья (245 кг), а также третьим – в толчке (130 кг).

Напомним, днем ранее еще одна воспитанница владимирской СШОР Ирина Фурдик завоевала три золотые медали первенства России. В весовой категории «55 кг» Фурдик стала лучшей в рывке (78 кг), толчке (92 кг) и сумме двоеборья (170 кг).

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет стартовало на базе Владимирской областной СШОР по тяжелой атлетике им. П.В. Кузнецова 15 апреля и продлится до 21 апреля.

В соревнованиях участвуют 190 спортсменов из 33 регионов России. Команду Владимирской области представляют 12 человек, шестерым из которых борьба за медали только еще предстоит.

ИСТОЧНИК KP.RU