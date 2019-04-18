2019-04-18T13:42:37+03:00
Спорт

Владимирец выиграл 3 медали на первенстве России по тяжелой атлетике

Команду Владимирской области представляют 12 человек
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
Изменить размер текста:

Воспитанник владимирской областной СШОР по тяжелой атлетике им. П.В. Кузнецова Сергей Дорофеев выиграл две золотые и одну бронзовую медали на первенстве России по тяжелой атлетике, которое проходит сейчас во Владимире.

В весовой категории «61 кг» Дорофеев стал лучшим в рывке (115 кг) и сумме двоеборья (245 кг), а также третьим – в толчке (130 кг).

Напомним, днем ранее еще одна воспитанница владимирской СШОР Ирина Фурдик завоевала три золотые медали первенства России. В весовой категории «55 кг» Фурдик стала лучшей в рывке (78 кг), толчке (92 кг) и сумме двоеборья (170 кг).

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет стартовало на базе Владимирской областной СШОР по тяжелой атлетике им. П.В. Кузнецова 15 апреля и продлится до 21 апреля.

В соревнованиях участвуют 190 спортсменов из 33 регионов России. Команду Владимирской области представляют 12 человек, шестерым из которых борьба за медали только еще предстоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собираемся на майские за город: что взять с собой для хорошего отдыха
В Киржаче погибла пенсионерка, сжигавшая мусор на приусадебном участке
Пьяный ковровчанин насмерть избил троих прохожих, отказавшихся дать ему закурить
Жителей Владимирской области приглашают в "Путешествие по Руси"
Пьяная жительница Владимира исцарапала лицо полицейскому после того, как въехала на авто в клумбу
Во Владимирской области мошенница предлагает предпринимателям купить "пакет документов" для благополучного исхода проверки
Во Владимирской области пройдет Европейская неделя иммунизации
Владимирская область названа одним из лучших регионов с всемирным наследием в День памятников и исторических мест
Главный прокурор области проверил Владимирский централ
Во Владимирской области поймали двух водителей, повторно севших пьяными за руль
Во Владимире бухгалтер перевела себе на счет 3 миллиона рублей
Место Алексея Слепова в ЗС Владимирской области занял Петр Смирнов
Фальшивомонетчики Владимирской области стали чаще подделывать крупные купюры
Муромлянин угнал припаркованную машину
«Т Плюс» и администрация Владимирской области подписали соглашение о сотрудничестве
"Пекинку" снова ждет капитальный ремонт