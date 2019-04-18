Главный прокурор области проверил Владимирский централ
Комиссия под руководством прокурора области Игоря Пантюшина провела проверку во Владимирском централе
Прокурор области проверил состояние камер для заключенных, режимных корпусов, пищеблок, медико-санитарную часть, а также отряд по хозяйственному обслуживанию тюрьмы №2.
Также главный прокурор Владимирской области поговорил с осужденными по поводу условий содержания.
Главные проблемы, замеченные комиссией - недостаточное медико-санитарное обеспечение и работа по предоставлению свиданий адвокатов и заключенных. Все нарекание переданы руководству учреждения, а по итогам проверки подготовлено представление начальнику УФСИН России по Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU