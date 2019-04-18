Главный прокурор области проверил Владимирский централ

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-18T13:24:05+03:00

Главные претензии - к медико-санитарному обеспечению и работе по предоставлению свиданий адвокатов с осужденными

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Комиссия под руководством прокурора области Игоря Пантюшина провела проверку во Владимирском централе

Прокурор области проверил состояние камер для заключенных, режимных корпусов, пищеблок, медико-санитарную часть, а также отряд по хозяйственному обслуживанию тюрьмы №2.

Также главный прокурор Владимирской области поговорил с осужденными по поводу условий содержания.

Главные проблемы, замеченные комиссией - недостаточное медико-санитарное обеспечение и работа по предоставлению свиданий адвокатов и заключенных. Все нарекание переданы руководству учреждения, а по итогам проверки подготовлено представление начальнику УФСИН России по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU