Во Владимирской области поймали двух водителей, повторно севших пьяными за руль

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-18T12:59:34+03:00

Один из них въехал в припаркованный автомобиль

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Одного водителя, 37-летнего жителя Петушинского района, остановили в районном центре 14 апреля, он был за рулем автомобиля «Хонда». По внешним признакам мужчина был нетрезв. Освидетельствование подтвердило предположения полицейских - водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одного водителя поймали в Кольчугинском районе. 32-летний мужчина сел за руль своего "Ниссана" также предварительно выпив. Его машину сотрудники ГИБДД обнаружили после того, как иномарка въехала в припаркованный "Лифан".

В обоих случаях мужчины были пойманы пьяными за рулем повторно - они были подвергнуты административному наказанию и лишены права управления транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU