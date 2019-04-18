2019-04-18T12:44:14+03:00
Происшествия

Во Владимире бухгалтер перевела себе на счет 3 миллиона рублей

Деньги организации, в которой работала, она переводила себе больше года
Валерия Рудометова
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Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней уроженки Суздальского района. Женщину подозревают в хищении денег с использованием служебного положения.

По данным пресс-службы УМВД, с января 2016 по ноябрь 2017 года подозреваемая работала главным бухгалтером в одной организации Владимира. При проведении финансовых операций она начисляла себе часть денег.

Общая сумма ущерба превысила 2,8 миллиона рублей. Свою вину подозреваемая признала.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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