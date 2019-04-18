2019-04-18T12:15:29+03:00
Политика

Место Алексея Слепова в ЗС Владимирской области занял Петр Смирнов

В январе 2019 года он лишился места в Киржачском горсовете
Сергей МОРКОВКИН
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18 апреля на очередном заседании Законодательного Собрания Владимирской области был представлен депутат, занявший место сложившего с себя полномочия Алексея Слепова. Вместо биатлониста в региональном парламенте будет заседать глава компании IPG Clima Петр Смирнов из Киржача. Напомним, Алексей Слепов избрался в ЗС по партийному списку "Единой России" (был в нем под № 3), потому дополнительные выборы не потребовались.

Отметим, что Петр Смирнов в 2016 году избрался депутатом Киржачского горсовета, но лишился мандата из-за несовоевременно поданной декларации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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