2019-04-18T10:15:29+03:00
Общество

Фальшивомонетчики Владимирской области стали чаще подделывать крупные купюры

Но и фальшивые 100-рублевки бывают
Вероника ПАНИНА
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За первые три месяца 2019 года во Владимирской области обнаружено 75 поддельных купюр. Как рассказали во владимирском отделении Банка России, чаще всего фальшивыми бывают купюры крупного номинала. Среди всех подделок 47 штук - это пятитысячные купюры, 21 штука - тысячные. Пять раз нашли поддельные купюры нового образца - в 2000 рублей.

Но и более мелкие деньги тоже подделывают. Один раз банковским работникам попалась поддельная 500-рублевая банкнота, и один раз - 100-рублевка. Кстати, фальшивомонетчики не брезгуют и валютой - за три месяца обнаружено пять поддельных банкнот по 100 долларов.

- Чаще подделывают крупные купюры, трудозатраты злоумышленников при изготовлении фальшивых банкнот одни и те же, но подделывать пятитысячную купюру гораздо рентабельнее, - отметила управляющий владимирского отделения Банка России по ЦФО Надежда Калашникова. - Не надо стесняться проверить купюру, ведь речь идет о вашем личном кошельке и семейном бюджете. Напомню признаки подлинности пятитысячной купюры: при наклоне банкноты на гербе Хабаровска перекатывается яркая блестящая полоса. Рассмотрите дополнительный водяной знак — портрет Муравьева-Амурского. Внимательно изучите переливающуюся защитную нить на лицевой стороне купюры. Если наклонить банкноту, отдельные цифры в числе 5000 «пританцовывают». Ниже герба Хабаровска можно разглядеть ряды микроотверстий в виде числа 5000. На ощупь также определяются рельефные штрихи по краям и выпуклая эмблема Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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