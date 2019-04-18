Муромлянин угнал припаркованную машину

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-18T10:00:37+03:00

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В конце марта в полицию обратился 39-летний муромлянин, который заявил об угоне его машины. Он припарковался рядом с домом, а через некоторое время вышел во двор, а машины нет. .

Сумма ущерба составила 270 000 рублей. По данным пресс-службы УМВД, на территории Муромского района был задержан подозреваемый - 26-летний местный житель. Он хотел продать угнанный автомобиль.

В отношении него возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Сейчас он находится под арестом.

Расследование уголовного дела продолжается. Автомобиль в ближайшее возвратят владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU