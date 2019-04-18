2019-04-18T09:52:25+03:00
Общество

«Т Плюс» и администрация Владимирской области подписали соглашение о сотрудничестве

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ПАО «Т Плюс» и администрация Владимирской области заключили соглашение о сотрудничестве в целях надежного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, а также долгосрочного развития теплоэнергетического комплекса региона. 17 апреля документ торжественно подписали председатель правления «Т Плюс» Андрей Вагнер и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Соглашение направлено на дальнейшее развитие теплоэнергетической отрасли во Владимирской области, а также определяет условия проведения модернизации системы коммунальной инфраструктуры и возврата вложенных инвестиций. Конечная цель соглашения - повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения региона, а также качества предоставляемых «Т Плюс» услуг.

Согласно документу администрация области будет всячески способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата, а также обеспечивать условия для включения инвестиций в тариф.

«У администрации Владимирской области и ПАО «Т Плюс» уже налажены крепкие деловые контакты. Мы видим, как работает филиал компании во Владимире, и для нас это лучшие рекомендации. ПАО «Т Плюс» – сильный и надёжный партнёр. Это крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Именно такие инвесторы нужны Владимирской области», – отметил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

«Т Плюс» направляет значительные ресурсы на модернизацию владимирского теплового узла, последовательно повышая эффективность теплоснабжения и снижая уровень аварийности.

«Для продолжения этой работы крайне важно знать, что региональная власть понимает проблемы энергетики, готова совместно их решать и поддерживать инвестиционные инициативы компании. Мы рады, что во Владимирской области есть такая готовность», – рассказал председатель правления «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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