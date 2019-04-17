2019-04-17T20:56:44+03:00
Общество

"Пекинку" снова ждет капитальный ремонт

С 22 апреля начнут приводить в порядок участок с 140 по 144 км
Алексей СУХОВ
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22 апреля начинается капитальный ремонт на участке федеральной трассы М-7 «Волга» с 140 по 144 км во Владимирской области.

Проезжая часть будет сужена с четырех до двух полос (по одной в каждом направлении). Ширина каждой полосы движения составит 3,5 метра. Максимальная скорость движения 40 км/ч.

Ограничения планируется снять после завершения ремонтных работ в ноябре. На участке будет полностью заменена дорожная одежда, построена система водоотвода, установлены новые дорожные знаки и барьерное ограждение. Здесь также появится разворотная петля на 141 км. Все работы проводятся строго в полосе отвода федеральной автодороги.

ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом действующих ограничений движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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