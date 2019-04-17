Владимирские волонтеры-медики благоустроят ФАПы на селе

СЕГОДНЯ 18:43 2019-04-17T18:43:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Всероссийский проект «#ДоброВСело» направлен на оказание добровольческой помощи в фельдшерско-акушерских пунктах.

С апреля по июнь реализация проекта будет продолжена в десяти ФАПах и сельских амбулаториях нашего региона – в Собинском, Суздальском, Судогодском и Гусь-Хрустальном районах.

Добровольцы благоустроят объекты сельского здравоохранения, очистят от мусора прилегающие к ним территории, помоют окна, отремонтируют мебель, предложат местным жителям пройти ряд диагностических процедур – ЭКГ, измерение артериального давления и уровня сахара в крови.

В первом полугодии акция стартует 25 апреля в селе Ворша Собинского района, а закончится 10 июня в посёлке Иванищи Гусь-Хрустального района. Волонтёры также приедут в посёлок Колокша, село Заречное и деревню Курилово Собинского района, в сёла Борисовское и Гавриловское Суздальского района, в деревни Ново-Петрово, Новая и Сойма Судогодского района.

В прошлом году волонтёры-медики благоустроили 14 ФАПов и обследовали местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU