2019-04-17T18:43:22+03:00
Общество

Владимирские волонтеры-медики благоустроят ФАПы на селе

Акция стартует 25 апреля в селе Ворша
Алексей СУХОВ
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Всероссийский проект «#ДоброВСело» направлен на оказание добровольческой помощи в фельдшерско-акушерских пунктах.

С апреля по июнь реализация проекта будет продолжена в десяти ФАПах и сельских амбулаториях нашего региона – в Собинском, Суздальском, Судогодском и Гусь-Хрустальном районах.

Добровольцы благоустроят объекты сельского здравоохранения, очистят от мусора прилегающие к ним территории, помоют окна, отремонтируют мебель, предложат местным жителям пройти ряд диагностических процедур – ЭКГ, измерение артериального давления и уровня сахара в крови.

В первом полугодии акция стартует 25 апреля в селе Ворша Собинского района, а закончится 10 июня в посёлке Иванищи Гусь-Хрустального района. Волонтёры также приедут в посёлок Колокша, село Заречное и деревню Курилово Собинского района, в сёла Борисовское и Гавриловское Суздальского района, в деревни Ново-Петрово, Новая и Сойма Судогодского района.

В прошлом году волонтёры-медики благоустроили 14 ФАПов и обследовали местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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