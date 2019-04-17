2019-04-17T18:33:48+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают на презентацию альбома шведского музыканта

Йоран Агдур выступит в "Палатах"
Алексей СУХОВ
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Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает на презентацию нового альбома шведского музыканта Йорана Агдура “Only Love Can Mend Our Hearts”.

Йоран Агдур – шведский музыкант, композитор и педагог. Сотрудничество со скрипачом Семми Штальхаммером, первым концертмейстером Стокгольмской Королевской оперы, вылилось в создание двух первых пластинок. Всего в дискографии пианиста – девять альбомов. Композитор Йоран Агдур написал музыку для многих фильмов. Музыка Агдура также звучит в театральных постановках в Швеции и Норвегии.

Новый альбом “Only Love Can Mend Our Hearts” – это результат двухлетней работы Йорана Агдура с музыкантом Игорем Бесчастным и его оркестром из Курска. Сам Йоран говорит о новой работе так: “Этот альбом подводит итоги многих лет моей работы, опыта и личного видения России, которую я очень люблю”.

Концерт пройдет в "Палатах" 20 апреля в 15 часов.

Вход – свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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