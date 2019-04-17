2019-04-17T18:28:24+03:00
Общество

Во Владимире пройдет Всероссийская олимпиада по радиуправляемым автомоделям

Заявки на участие подали более 60 автомоделистов из разных городов и регионов страны
Алексей СУХОВ
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19 апреля в 12.00 во Дворце детского (юношеского) творчества состоится открытие Всероссийской научно-технической олимпиады по радиоуправляемым автомоделям.

Заявки на участие подали более 60 автомоделистов из разных городов и регионов страны: Москвы, Владимира, Твери, Альметьевска, Брянска, Ростовской области, Ижевска, Пензенской области, Омска, Глазова, Набережных Челнов и многих других.

Дистанционно управляя созданными своими руками автомоделями, участники преодолевают гоночную трассу с большим количеством сложных участков. Для победы важна скорость прохождения трассы, а также минимальное количество штрафных баллов, которые судьи зачисляют за касание ленты, перенос автомобиля на другой участок трассы и другие нарушения.

На протяжении многих лет команда города Владимира занимает лидирующие позиции в данном виде спорта, неизменно занимая призовые места на Всероссийских соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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