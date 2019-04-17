Владимирская атлетка завоевала три «золота» на первенстве России

СЕГОДНЯ 18:22 2019-04-17T18:22:47+03:00

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Ирина Фурдик, выступающая за Владимирскую область на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет, которое проходит сейчас во Владимире, завоевала три золотые медали в первый день соревнований.

Выступая в весовой категории «55 кг», Фурдик стала лучшей в рывке (78 кг), толчке (92 кг) и сумме двоеборья (170 кг). Тренером Ирины является Павел Кузнецов. Спортсменка также выступает параллельным зачётом за Московскую область.

В первый день турнира хорошие результаты показала также еще одна представительница команды Владимирской области Светлана Кокунова, тренирующаяся у Светланы Титовой. Кокунова, выступавшая в весовой категории «59 кг», выполнила норматив на звание «Мастер спорта России», набрав в сумме двоеборья 152 кг.

Напомним, первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет стартовало на базе Владимирской областной СШОР по тяжелой атлетике им. П.В. Кузнецова 15 апреля. В соревнованиях участвуют 190 спортсменов из 33 регионов России. Команду Владимирской области представляют 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU