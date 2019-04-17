Во Владимире пройдет чемпионат по художественной гимнастике
Открытие турнира - 19 апреля
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Чемпионат города Владимира по художественной гимнастике состоится в областном центре в пятницу, 19 апреля.
Соревнования пройдут на базе СШОР №5 (Спортивный переулок, дом №2).
В турнире примут участие сильнейшие гимнастки Владимирской области 2008 года рождения и старше. Спортсменки будут соревноваться в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях.
Начало чемпионата в 10:00.
ИСТОЧНИК KP.RU