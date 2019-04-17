2019-04-17T18:18:04+03:00
Спорт

Во Владимире пройдет чемпионат по художественной гимнастике

Открытие турнира - 19 апреля
Алексей СУХОВ
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Чемпионат города Владимира по художественной гимнастике состоится в областном центре в пятницу, 19 апреля.

Соревнования пройдут на базе СШОР №5 (Спортивный переулок, дом №2).

В турнире примут участие сильнейшие гимнастки Владимирской области 2008 года рождения и старше. Спортсменки будут соревноваться в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях.

Начало чемпионата в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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