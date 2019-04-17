2019-04-17T16:48:31+03:00
Общество

В Меленковском районе директор не платил 59 работникам зарплату два года

Долгов накопилось на 3 миллиона 200 тысяч рублей
Алексей СУХОВ
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В Меленковском районе завершено дело в отношении бывшего генерального директора ООО "ВИНКО-ПРОМ". Его обвиняли в невыплате зарплаты 59 своим сотрудникам.

По версии регионального управления Следкома, в декабре 2013 года житель Москвы возглавил предприятие, осуществляющее деятельность по производству металлических дверей и окон. Начиная с января 2014 до окончания 2015 года, он, несмотря на наличие серьезных доходов, не выплачивая работникам заработную плату и положенные компенсации при увольнении. При этом в распоряжении директора находились многомиллионные средства, как от прибыли от основной деятельности, так и реализации имущества предприятия. Долг перед работниками за это время составил 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Как уточняют в Следкоме, ООО "ВИНКО-ПРОМ", созданное в 1998 году, до нового руководства работало стабильно, на предприятии трудились династии рабочих. В 2016 году общество признали банкротом. Работники стали искать правды и в итоге пришли в Следственный комитет. В ходе расследования бывший руководитель признал вину и добровольно выплатил всем долг. После этого дело прекращено в связи с примирением сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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