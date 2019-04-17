2019-04-17T15:09:04+03:00
Спорт

Владимирские спортсменки привезли медали с первенства ЦСКА

в соревнованиях приняли участие более 200 человек из российских регионов
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Воспитанницы владимирской СШОР №5 завоевали серебряные, бронзовые и золотую медали на Открытом первенстве ЦСКА по художественной гимнастике, которое прошло в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве с 9 по 12 апреля.

Владимирские спортсменки выступали как в групповых упражнениях, так и в личном многоборье. В командных соревнованиях по программе КМС гимнастки завоевали второе место в многоборье, уступив только команде города Москвы.

Команда групповичек по первому разряду выиграла бронзовые медали в многоборье, а в личном многоборье первого разряда Анна Николаева (2008 г. р.) завоевала золотую награду.

Юная гимнастка Алина Галочкина (2009 г.р.), выступая по второму спортивному разряду, стала седьмой в многоборье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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