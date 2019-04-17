Валерий Пузанов покидает владимирский горсовет

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-17T15:22:33+03:00

Изменить размер текста: A A

18 апреля депутат владимирского горсовета Валерий Пузанов слагает с себя полномочия народного избранника. Самый бедный депутат владимирского горсовета получил работу в Законодательном Собрании Владимирской области, где станет советником фракции ЛДПР.

Валерий Пузанов был депутатом на неосвобожденной основе. Мандат он получил от ушедшего на работу в управление ЖКХ города Владимира Ильи Потапов (ныне - директор департамента ЖКХ администрации Владимирской области) в апреле 2017 года.

За два года в горсовете Валерий Пузанов запомнился несколькими креативными идеями. В частности, нардеп выдвигал идею переименовать улицу Карла Маркса в центре города в Сталинградскую, предлагал депутатам горсовета сходить на фильм "Матильда" и настаивал на введение в горсовете дресс-кода.

Отметим, что согласно декларации за 2017 год, Валерий Пузанов зарабатывал по 10 тысяч рублей в месяц.

Передавший мандат Валерию Пузанову Илья Потапов избирался в горсовет по партийному списку, поэтому дополнительные выборы на его место не потребуются. ЛДПР сама решит, кем заменить ушедшего депутата. Имя приемника Валерия Пузанова пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU