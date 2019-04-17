Владимирская гимнастка завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-17T15:05:22+03:00

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Воспитанница владимирской СШОР №5, Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Ангелина Шкатова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по художественной гимнастике, проходившего в Софии (Болгария) с 12 по 14 апреля.

Выступая в составе сборной команды России (Санкт-Петербург), Шкатова в групповых упражнениях в отдельных видах многоборья завоевала бронзовую медаль в упражнении с пятью мячами.

ИСТОЧНИК KP.RU