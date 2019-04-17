2019-04-17T15:00:35+03:00
Общество

Владимирцев приглашают убраться на Князь-Владимирском кладбище

Субботник приурочен к Международному дню памятников и исторических мест.
Алексей СУХОВ
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20 апреля на Князь-Владимирском кладбище пройдёт субботник в рамках всероссийской акции, приуроченной к Международному дню памятников и исторических мест. Он проводится по инициативе Министерства культуры РФ и охватит более чем 20 регионов.

В этот день присоединиться к акции и стать участником субботников может любой желающий.

Князь-Владимирское кладбище является одним из самых старых некрополей города Владимира, основано после эпидемии чумы в 1770-е годы за Нижегородской заставой. В 1975 году на кладбище открыт Мемориал в честь воинов, погибших во Второй мировой войне, а также в память о воинах, умерших от ран в госпиталях города.

Участников акции встретят кураторы, которые обеспечат необходимым инвентарём. Волонтёрам предстоит выполнить посильные работы по уборке территории и сбору мусора. В программу Дня заботы о памятниках входит ознакомительная экскурсия и чаепитие.

Сбор - 20 апреля с 9.30 до 10.00 у Воинского мемориала Князь-Владимирского кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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