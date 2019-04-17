Владимирцев приглашают убраться на Князь-Владимирском кладбище
20 апреля на Князь-Владимирском кладбище пройдёт субботник в рамках всероссийской акции, приуроченной к Международному дню памятников и исторических мест. Он проводится по инициативе Министерства культуры РФ и охватит более чем 20 регионов.
В этот день присоединиться к акции и стать участником субботников может любой желающий.
Князь-Владимирское кладбище является одним из самых старых некрополей города Владимира, основано после эпидемии чумы в 1770-е годы за Нижегородской заставой. В 1975 году на кладбище открыт Мемориал в честь воинов, погибших во Второй мировой войне, а также в память о воинах, умерших от ран в госпиталях города.
Участников акции встретят кураторы, которые обеспечат необходимым инвентарём. Волонтёрам предстоит выполнить посильные работы по уборке территории и сбору мусора. В программу Дня заботы о памятниках входит ознакомительная экскурсия и чаепитие.
Сбор - 20 апреля с 9.30 до 10.00 у Воинского мемориала Князь-Владимирского кладбища.
ИСТОЧНИК KP.RU