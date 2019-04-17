Владимирцы смогут увидеть в Центре ИЗО работы современных московских художников

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-17T14:53:40+03:00

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В Центре ИЗО с 19 апреля можно будет ознакомиться с произведениями современных московских художников из Товарищества Живописцев.

Количество живописных произведений так велико, что они разместятся на двух выставочных площадках, в ВСМЗ и в Центре ИЗО

В Центре пропаганды изобразительного искусства будут экспонироваться работы наших современников, чьи имена уже вписаны в историю московской живописи: Глухова В.А., Суховецкого А.Н., Полотнова В.П., Гавриляченко С.А., Горского-Чернышева Н.А. и многих других. Традиции московской школы живописи продолжают молодые представители Союза. Это - Тихонова О.В., Полковниченко А.К., Лагутенкова В.А., Лотова В.А, Бражуненко Е.С. и другие молодые и талантливые хранители традиций московской школы живописи.

Две выставки под одним названием представят владимирскому зрителю срез современного художественного творчества наравне с работами из сокровищницы русской живописи.

Цена билета - 50-100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU