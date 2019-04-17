Пьяная ковровчанка с одного удара ножом убила сожителя
Суд дал ей 5,5 лет колонии
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Ковровский городской суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, убившей сожителя. 14 октября 2018 года женщина выпивала с возлюбленным на коммунальной квартире. Во время пьянки между ними вспыхнула ссора, женщина схватилась за нож и одним ударом в грудь убила сожителя.
Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU