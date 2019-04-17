Губернатор Владимирской области высказался против создания национального парка в Селивановском районе
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин впервые публично высказался об инициативе создания в Селивановском районе Национального парка "Колпь". На своей странице "Вконтакте" глава региона заявил, что против этой идеи собрано уже более 5 тысяч подписей, и высказался против создания нацпарка.
- Моя позиция такова: я на стороне жителей, - заявил Владимир Сипягин.
Отметим, что инициатива создания Национального парка "Колпь" принадлежит группе энтузиастов, представляющих Свято-Троицкую Сергиеву лавру (Московская область). Один из крупнейших монастырей России содержит в Селивановском районе собственное подворье.
ИСТОЧНИК KP.RU