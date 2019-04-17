Губернатор Владимирской области высказался против создания национального парка в Селивановском районе

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-17T14:12:29+03:00

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин впервые публично высказался об инициативе создания в Селивановском районе Национального парка "Колпь". На своей странице "Вконтакте" глава региона заявил, что против этой идеи собрано уже более 5 тысяч подписей, и высказался против создания нацпарка.

- Моя позиция такова: я на стороне жителей, - заявил Владимир Сипягин.

Отметим, что инициатива создания Национального парка "Колпь" принадлежит группе энтузиастов, представляющих Свято-Троицкую Сергиеву лавру (Московская область). Один из крупнейших монастырей России содержит в Селивановском районе собственное подворье.

ИСТОЧНИК KP.RU