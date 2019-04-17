Экс-директор департамента дорожного хозяйства решил вернуться на работу через суд
Александр Романенко подал иск на администрацию Владимирской области
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15 апреля бывший директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области подал иск в адрес своего бывшего работодателя в Октябрьский районный суд города Владимира. Экс-глава департамента требует признать объявленный ему 2 апреля 2019 года выговор и последовавшее за ним увольнение незаконным.
Кроме того, Александр Романенко требует вернуть его на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства, а также оплатить вынужденный прогул.
Первое заседание по делу состоится 29 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU