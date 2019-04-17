Экс-директор департамента дорожного хозяйства решил вернуться на работу через суд

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-17T13:01:03+03:00

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15 апреля бывший директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области подал иск в адрес своего бывшего работодателя в Октябрьский районный суд города Владимира. Экс-глава департамента требует признать объявленный ему 2 апреля 2019 года выговор и последовавшее за ним увольнение незаконным.

Кроме того, Александр Романенко требует вернуть его на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства, а также оплатить вынужденный прогул.

Первое заседание по делу состоится 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU