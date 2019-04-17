19-летний ковровчанин получил приговор за убийство троих взрослых мужчин

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-17T12:34:51+03:00

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В конце марта прошлого года в отношении 19-летнего ковровчанина, причинившего смерть троим взрослым мужчинам возле «Крупянщик» на улице Зои Косьмодемьянской, было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 28 марта обвиняемый вместе с товарищем сильно выпили. Около 4 утра, находясь у рынка, молодые люди попросили сигарету у такой же пьяной незнакомой компании. Те отказали — начался конфликт, сначала словесный, но позже он перерос в настоящее кровавое месиво.

Один из неизвестных мужчин толкнул 19-летнего парня, в ответ он накинулся на мужчину и около 15 раз ударил того по голове. От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте. Избив одного, парень накинулся и на его друга, пытавшегося вступиться за погибшего. Нанеся несколько ударов ботинком по голове, парень заметил сидящего на земле последнего из троицы и принялся избивать его.

После драки с молодым человеком, оба мужчины впали в кому. С тяжелейшими травмами их доставили в реанимацию местной больницы, где в последствии они скончались от полученных повреждений.

Задержанный отказывался давать показания, но уже в суде полностью признал свою вину. 12 апреля Ковровский городской суд постановил назначить 19-летнему убийце троих мужчин наказание в виде 9.5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU